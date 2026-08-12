ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ: Σύγκρουση χωρίς ανακωχή

Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί καθημερινά αντιδράσεις. Κι αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού είναι γεμάτη από συγκρούσεις. Αυτό που δεν ήταν για κάποιους αναμενόμενο, ήταν η σφοδρότητα της αντιπαράθεσης του με το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να δηλώνει πως «με το ΠΑΣΟΚ έχουμε ανταγωνισμό αλλά όχι εχθρότητα» και ότι δεν καβγαδίζει με τη Χαριλάου Τρικούπη. Στην πραγματικότητα όμως, έστω και με «μία στο καρφί και μία στο πέταλο», υπήρξαν στιγμές στη συνέντευξη του, που παραμέρισε την κυβέρνηση για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Χωρίζοντας το μάλιστα σε καλό και «κακό», έφτασε να πει ότι τον στοχοποιούν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που επιθυμούν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

«Θα απαντάμε σκληρά» το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη, «ο Αλέξης Τσίπρας ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο» τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζοντας πως «σε θέματα κομβικής σημασίας όπως τα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση της οικονομίας ο Αλέξης Τσίπρας ταυτίζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Η πόλωση γκρεμίζει… γέφυρες

«Και μετά αρχίζει η κουβέντα για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας… Αλλά δε βλέπω που θα βγάλει αυτό το συγκρουσιακό κλίμα: έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς αυτοί οι 2 να συνεργαστούν κάποια στιγμή μετεκλογικά, κράτα το αυτό» μου έλεγε στέλεχος με μεγάλη κεντροαριστερή διαδρομή. Και το κρατώ όντως. Αν διαγράψουμε κάθε σενάριο αυτοδυναμίας, σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι πιθανό να πρέπει να συνυπάρξουν. Μέχρι τότε όμως, όσο η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά θα συνεχίζεται, οι γέφυρες θα λιγοστεύουν. Και οι επιθέσεις θα κλιμακώνονται, χωρίς ανακωχή…