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“Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα στην Αν. Μεσόγειο”

Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2026 20:08

Ένας σκληρός διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα επισημαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον κρίσιμο ρόλο της στην περιοχή , ενώ δρομολογεί την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.

Κι όλα αυτά την ώρα που η Άγκυρα επιχειρεί να πάρει με το μέρος της την Αίγυπτο.

 

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