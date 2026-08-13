“Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα στην Αν. Μεσόγειο”
Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο
Ένας σκληρός διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα επισημαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον κρίσιμο ρόλο της στην περιοχή , ενώ δρομολογεί την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.
Κι όλα αυτά την ώρα που η Άγκυρα επιχειρεί να πάρει με το μέρος της την Αίγυπτο.
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