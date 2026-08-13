Ειδικό Ληξιαρχείο: Νόμος ετών 50, τέλος!

Απάντηση στην “γραφειοκρατία εξωτερικού” που ταλαιπωρεί τους Έλληνες μετανάστες, επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Με υπουργική απόφαση δίνεται η δυνατότητα στους συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό, να καταχωρούν ψηφιακά γάμους, γεννήσεις, θανάτους, διαζύγια και αλλαγές στοιχείων. Εκτιμάται πως κάθε χρόνο, στο λεγόμενο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρούνται 8.000 γεγονότα, με μια διαδικασία που στηριζόταν μέχρι σήμερα σε έναν παρωχημένο νόμο του 1976! Έλληνες μετανάστες και οι δικηγόροι τους, εφόσον έχουν “ταυτοποιηθεί” μέσω taxisnet και δικηγορικών συλλόγων αντίστοιχα, θα μπορούν πλέον να καταθέτουν ψηφιακά τα δικαιολογητικά. Και μετά από διασταύρωση στοιχείων, με ηλεκτρονική ειδοποίηση στον αιτούντα, θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης του ληξιαρχικού γεγονότος. “Η επικαιροποίηση του -παρωχημένου πλέον- ληξιαρχικού νόμου του έτους 1976, οδηγεί σε ρυθμίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών” δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.