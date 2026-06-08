Σοβαρή τουρκική κλιμάκωση – Παρενόχλησαν Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς

Νέα σοβαρή πρόκληση είχαμε από τους Τούρκους αλλά και Τουρκοκύπριους, οι οποίοι παρενοχλήσαν τα αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας, αλλά και του Νίκου Δένδια, που έφταναν στο νησί, για τη σημερινή Σύνοδό τους. Εκτός από τα μηνύματα στον ασύρματο, οι Τούρκοι σήκωσαν και δυο F-16, τα οποία πέταξαν κοντά στα πολιτικά αεροσκάφη..