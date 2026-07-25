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Παρασκήνιο, «πηγαδάκια» και απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/07/2026 21:04

Koρυφαίος και αδιαπραγμάτευτος στόχος της Μεταπολίτευσης είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε ο Προέδρος της δημοκρατίας Κωσταντίνος Τασούλας στην ομιλία του κατά τη δεξίωση  στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Παράλληλα  καυτηρίασε το αναθεωρητικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” από την Τουρκία σε  αντιπαραβολή με το γαλάζιο της Ελλάδας.

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