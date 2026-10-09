Κλειστά σχολεία στη Γκράβα και καταλήψεις – Η παιδεία στην ατζέντα

H οσμή αερίου στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας στη Γκράβα, αλλά και οι καταλήψεις σε αρκετά γυμνάσια και λύκεια της χώρας, φέρνουν τα ζητήματα της παιδείας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πολιτική ατζέντα.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη τοποθετήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη τόσο για το κλείσιμο των σχολείων στη Γκράβα, όσο και για τις καταλήψεις σε γυμνάσια και λύκεια της χώρας, τις οποίες χαρακτήρισε ως «το πιο αντικοινωνικό μέτρο που υπάρχει».

Την Κυριακή το πόρισμα για τη Γκράβα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ανέφερε ότι την Κυριακή (11.10.2026) αναμένεται το πόρισμα για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα, σχετικά με το αν υπάρχει διαρροή αερίου ή όχι, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο εάν υπάρχει έστω και μία τοις χιλίοις κίνδυνος και αν δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς γονείς και παιδιά».

Από την πλευρά της η Σοφία Ζαχαράκη υποστήριξε πως καθ΄ύλην αρμόδιοι για τις σχολικές υποδομές είναι οι εκάστοτε δήμοι και όχι το υπουργείο Παιδείας, καλώντας τον Χάρη Δούκα να επισπέυσει τις διαδικασίες ελέγχου.

7 στα 100 σχολεία κλειστά λόγω καταλήψεων

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι 7 στα 100 σχολεία είναι κλειστά λόγω καταλήψεων με την μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στην Αττική. Η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα συναντήσει στο γραφείο της εκπροσώπους των 15μελών συμβουλίων, προκειμένου να συζητήσουν για τα προβλήματα της μαθητικής κοινότητας.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να είναι σε συνεχή διάλογο με τους μαθητές». Ο γραμματέας της ΝΔ συμπλήρωσε, ότι οι νέοι θα πρέπει να κατευθυνθούν σε κλάδους με μεγαλύτερες αμοιβές όπως αυτοί της ναυτιλίας, των κατασκευών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί

Τέλος, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός βρέθηκε σήμερα (09.10.2026) στην διαμαρτυρία αδιόριστων θεολόγων, έξω από το υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι από τα 230 κενά που υπάρχουν στον κλάδο των θεολόγων, διορίστηκαν μόλις 42 άτομα.