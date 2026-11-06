«Πράσινο φως» στις έρευνες με NAVTEX -Καλώδιο Κρήτης – Κύπρου

Σε ισχύ τέθηκε η NAVTEX για τις έρευνες που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανεκκίνηση των εργασιών στην περιοχή.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η ισχύς της οδηγίας είναι άμεση.

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.

Στο λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκεται το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο αναμένεται να αποπλεύσει άμεσα με προορισμό την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες.

Η έκδοση της NAVTEX αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Το επόμενο βήμα είναι η παρουσία του ερευνητικού σκάφους στο πεδίο των εργασιών και η έναρξη των προβλεπόμενων ερευνών.

Οι κινήσεις του πλοίου αναμένεται πλέον να βρεθούν στο επίκεντρο, καθώς η πορεία του έργου παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.