Ισραήλ, Ελλάδα και η Κύπρος ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία.

Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία.

Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία. Ambassador Pninat Yanay

Στην τριμερή συνάντηση των Υπουργείων Άμυνας στην Αθήνα οι τρεις χώρες συζήτησαν τις κοινές προκλήσεις ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, εστιάζοντας στα εξής:

▪Αμυντική βιομηχανία και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης τριμερούς ομάδας εργασίας.

▪ Θαλάσσια ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών και ενεργειακών οδεύσεων.

▪ Αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

Οι πλευρές επανέλαβαν τη στήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Τόνισαν ότι το μνημόνιο Τουρκίας–Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν μπορεί να παράγει οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες γι’ αυτά.

Kοινός στόχος είναι μια Ανατολική Μεσόγειος ειρήνης, ασφάλειας, συνδεσιμότητας και ευημερίας.