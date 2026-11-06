Χάκαραν το email του Άδωνη Γεωργιάδη

Μία “έκπληξη” είχε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την ημέρα των γενεθλίων του, καθώς του χάκαραν το email.

Το χακάρισμα έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, αστειευόμενος ότι ευχαριστεί τους χάκερς για αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο να του ευχηθούν, όμως θα απαντήσει νομικά.

Αναλυτικά η δημοσίευση:

“Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…”