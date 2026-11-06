BALKAN SHIELD 26: Σε πλήρη εξέλιξη η διαβαλκανική άσκηση

Στο Λιτόχωρο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβαλκανική άσκηση ειδικών επιχειρήσεων «BALKAN SHIELD 26», έως τις 8 Νοεμβρίου.

Στην άσκηση συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις από οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ειδικών Δυνάμεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πολυεθνική άσκηση συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία και η Σερβία.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των οκτώ χωρών δοκιμάζονται σε απαιτητικά σενάρια επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των μονάδων, αλλά και η διαλειτουργικότητα των Ειδικών Δυνάμεων, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα σε κοινές επιχειρήσεις.

Βολές μάχης και επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα συστήματα

Το πρόγραμμα της «BALKAN SHIELD 26» περιλαμβάνει διαφορετικά αντικείμενα στρατιωτικής εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών είναι οι βολές μάχης, οι επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές και οι αεροκίνητες ενέργειες.

Ιδιαίτερη θέση έχουν και τα σύγχρονα μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία αξιοποιούνται στα εκπαιδευτικά σενάρια. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, οι συμμετέχουσες δυνάμεις εξασκούνται στην εφαρμογή σύγχρονων επιχειρησιακών τακτικών και στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων.

Η άσκηση αποτελεί, παράλληλα, ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων των οκτώ χωρών.