Πληρωμές 102,95 εκατ. ευρώ σε 120.390 δικαιούχους έχουν προγραμματιστεί από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την εβδομάδα από 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2026. Οι καταβολές αφορούν συντάξεις Δεκεμβρίου, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών, επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου : 2,7 εκατ. ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για συντάξεις Δεκεμβρίου και 4 εκατ. ευρώ για επιστροφή εισφορών που είχαν καταβάλει μη μισθωτοί χωρίς να τις οφείλουν.

: 2,7 εκατ. ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για συντάξεις Δεκεμβρίου και 4 εκατ. ευρώ για επιστροφή εισφορών που είχαν καταβάλει μη μισθωτοί χωρίς να τις οφείλουν. Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου : 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

: 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ. Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου: 16,5 εκατ. ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για παροχές μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα καταβληθούν επίσης 21,5 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 26 εκατ. ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.