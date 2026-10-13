«Πυρπολητής»: Το drone καμικάζι που κατασκευάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό

Ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, το οποίο μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων, παρουσίασε το Πολεμικό Ναυτικό. Πρόκειται για τον «Πυρπολητή», ένα σύστημα που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά στελέχη και προορίζεται να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου, με απώτερο στόχο τη μαζική παραγωγή του.

Η αποκάλυψη του «Πυρπολητή» έγινε στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου σκάφους είναι ότι συνδυάζει δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών με τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας. Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των δοκιμών τους.

Ο «Πυρπολητής», έχει μήκος μόλις πέντε μέτρων και μπορεί να ξεπεράσει τους 40 κόμβους, δηλαδή τα 74 χιλιόμετρα την ώρα. Διαθέτει υψηλή αυτονομία, αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα στοιχεία για την επιχειρησιακή εμβέλεια ή τη διάρκεια των αποστολών του. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο σκάφος από ένα συμβατικό μη επανδρωμένο μέσο επιτήρησης είναι η δυνατότητά του να αναλαμβάνει αποστολές επίθεσης μονής κατεύθυνσης, γνωστές ως One Way Attack. Σε αυτές, το ίδιο το σκάφος μετατρέπεται σε μέσο προσβολής του στόχου, μεταφέροντας εκρηκτικό φορτίο.