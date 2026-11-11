Ελληνοτουρκικό μπρα ντε φερ για το καλώδιο

Άκυρη και ανυπόστατη χαρακτηρίζει η Ελληνική πλευρά τη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία, θέλοντας να δείξει ότι έδωσε συγκατάθεση, για τις εργασίες, για το καλώδιο. To Σάββατο, ο Υπουργός Εξωτερικών, θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, για το περιεχόμενο, της ρηματικής διακοίνωσης, της Γαλλίας. Το ερευνητικό πλοίο βρίσκεται στα ανοικτά του Ηρακλείου, και σύντομα θα βάλει ρότα για το σημείο των ερευνών.

Στα νερά μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, θα παιχτεί σύντομα το επόμενο επεισόδιο αυτού του διπλωματικού θρίλερ.

Μας ενημερώνει ο Αλέξης Κουβέλης.