Τσαβδαρίδης για τις καταγγελίες με την κόρη του και το χάντμπολ: «Πέρασε στο πανεπιστήμιο με το σπαθί της»

Τις καταγγελίες για την παρουσία της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας και την πιθανή εξασφάλιση επιπλέον μορίων στις Πανελλαδικές διέψευσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Υποστήριξε ότι η κόρη του εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα αποκλειστικά με τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, χωρίς να κάνει χρήση αθλητικής μοριοδότησης.

«Διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κανένα παιδί δεν στερήθηκε θέση στο πανεπιστήμιο εξαιτίας της.

Όπως εξήγησε, η κόρη του γράφτηκε αρχικά στο Τμήμα Γεωπονίας, αλλά δεν φοίτησε ποτέ εκεί. Σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Τι είπε για την ομάδα χάντμπολ

Ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι η κόρη του συμμετείχε σε αγώνες του συλλόγου, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι εμφανιζόταν μόνο στα χαρτιά ως αθλήτρια.

Όπως είπε, είχε κανονικά δελτίο από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, ενώ δεν αγωνιζόταν σε όλα τα παιχνίδια, καθώς αυτό αποτελούσε επιλογή του προπονητή.

Παράλληλα, διέψευσε ότι άσκησε οποιαδήποτε πίεση για την ένταξή της στην ομάδα ή ότι παρενέβη για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.

«Βρίσκομαι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για να δώσω οποιαδήποτε εξήγηση», δήλωσε, ενώ επιφυλάχθηκε να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι σε δημοσιεύματα που θεωρεί ψευδή ή συκοφαντικά.

Κλείνοντας, ζήτησε να προστατευτεί η προσωπικότητα και η ιδιωτικότητα των παιδιών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνονται παράπλευρες απώλειες μιας δημόσιας αντιπαράθεσης.