Η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου υπέβαλε την παράιτηση της από το βουλευτικό αξίωμα, με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η ίδια οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), του Αλέξη Τσίπρα.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις εκλογές του 2023, ωστόσο από τον Φεβρουάριο του 2026 αποχώρησε από τη συγκεκριμένη κοινοβουλετική ομάδα, παραμένοντας ανεξάρτητη, ενώ τώρα αναμένεται να είναι υποψήφια με την ΕΛ.Α.Σ.

Η βουλευτής Αντολικής Αττικής ανακοίνωσε την παράιτηση της 3 μέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση του 50% των ψηφοδελτίων της ΕΛ.Α.Σ., το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η έδρα της θα οδηγηθεί στην Πλεύση Ελευθερίας με την πρώτη επιλαχούσα να είναι η 28χρονη Αφροδίτη – Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη, η οποία επέζησε από την τραγωδία στο Μάτι το 2018.

Με την ένταξη της Αφροδίτης Χατζηαναστασιάδη στη Βουλή, η ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας θα αριθμεί ξανά 6 βουλευτές.