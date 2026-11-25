Την πρόθεσή του να μην παραιτηθεί από υφυπουργός Εσωτερικών και να ολοκληρώσει το έργο που του έχει ανατεθεί από τον πρωθυπουργό ξεκαθάρισε ο Βαγγέλης Λιάκος, στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις αποκαλύψεις για συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις που φέρεται να έχουν αναλάβει οι αδελφές του από φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Βαγγέλης Λιάκος απέρριψε το ενδεχόμενο παραίτησής του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προσωπική ή επαγγελματική εμπλοκή στις συγκεκριμένες υποθέσεις των απευθείας αναθέσεων και τόνισε πως μοναδική πηγή εισοδήματός του είναι η βουλευτική του αποζημίωση.

«Εγώ μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω. Ο πρωθυπουργός μού έκανε την τιμή να μου αναθέσει ένα χαρτοφυλάκιο και αυτό το χαρτοφυλάκιο θέλω να το φέρω σε πέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι υποστηρίζει για τις συμβάσεις των αδελφών του

Αναφερόμενος στις επαγγελματικές δραστηριότητες των δύο αδελφών του, ο Βαγγέλης Λιάκος υποστήριξε ότι οι ίδιες έχουν αναπτύξει τη δική τους επαγγελματική πορεία, συνεργαζόμενες τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον δημόσιο τομέα.

Σχετικά με την αδερλφή του η οποία είχε διατελέσει συνεργάτιδά του κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας, επεσήμανε ότι της ζήτησε να παραιτηθεί πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού Εσωτερικών.

Αιχμές για πολιτική στοχοποίηση

Ο Βαγγέλης Λιάκος άσκησε κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να συνδέσουν τη δική του πολιτική παρουσία με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των συγγενικών του προσώπων.