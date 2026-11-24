Βία κατά των γυναικών – Μήνυμα Κ. Μητσοτάκη
Μήνυμα στις γυναίκες που υφίστανται βία να κάνουν το πρώτο βήμα και να σπάσουν τη σιωπή, έστειλε ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση, εν όψει της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη γραμμή SOS «15900» και υπογράμμισε την ανάγκη περισσότερες γυναίκες να κάνουν χρήση του Panic Button αλλά και την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις