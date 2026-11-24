Μήνυμα στις γυναίκες που υφίστανται βία να κάνουν το πρώτο βήμα και να σπάσουν τη σιωπή, έστειλε ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση, εν όψει της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη γραμμή SOS «15900» και υπογράμμισε την ανάγκη περισσότερες γυναίκες να κάνουν χρήση του Panic Button αλλά και την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.