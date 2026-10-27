Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διονύσης Καλαματιανός

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός. Ο κ. Καλαματιανός είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Προτού εκλεγεί βουλευτής διετέλεσε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2017-2018) και Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2015-2016).

Στην επιστολή παραίτησής του, ευχαριστεί “θερμά” τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας.