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Από το «βρείτε τα» στην καταδίκη- Στροφή του State Department για το Τουρκο-λιβυκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/10/2026 20:59

Αλλαγή στάσης είχαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέναντι στο Τουρκολιβυκό μνημόνιο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με νέα τοποθέτηση του, υπογραμμίζει τώρα, ότι η επικύρωση του μνημονίου, είναι μια μη εποικοδομητική, και προκλητική εξέλιξη, για την περιοχή. Την ίδια ώρα, η Τουρκική κυβέρνηση, διαρρέει ότι ετοιμάζεται να φέρει για ψήφιση στη Βουλή, ως το τέλους του έτους, το νόμο, για την Γαλάζια Πατρίδα.

 

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