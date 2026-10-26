Από το «βρείτε τα» στην καταδίκη- Στροφή του State Department για το Τουρκο-λιβυκό

Αλλαγή στάσης είχαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέναντι στο Τουρκολιβυκό μνημόνιο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με νέα τοποθέτηση του, υπογραμμίζει τώρα, ότι η επικύρωση του μνημονίου, είναι μια μη εποικοδομητική, και προκλητική εξέλιξη, για την περιοχή. Την ίδια ώρα, η Τουρκική κυβέρνηση, διαρρέει ότι ετοιμάζεται να φέρει για ψήφιση στη Βουλή, ως το τέλους του έτους, το νόμο, για την Γαλάζια Πατρίδα.