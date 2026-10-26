Από το «βρείτε τα» στην καταδίκη- Στροφή του State Department για το Τουρκο-λιβυκό
Αλλαγή στάσης είχαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέναντι στο Τουρκολιβυκό μνημόνιο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με νέα τοποθέτηση του, υπογραμμίζει τώρα, ότι η επικύρωση του μνημονίου, είναι μια μη εποικοδομητική, και προκλητική εξέλιξη, για την περιοχή. Την ίδια ώρα, η Τουρκική κυβέρνηση, διαρρέει ότι ετοιμάζεται να φέρει για ψήφιση στη Βουλή, ως το τέλους του έτους, το νόμο, για την Γαλάζια Πατρίδα.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις