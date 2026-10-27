ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Δ. Καλαματιανού: Βίντεο, έδρα, επιστολή και απάντηση

Σε ένα ακόμα επεισόδιο του πολιτικού σίριαλ «παραιτήσεις βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ», η Κουμουνδούρου ανακοίνωσε (στις 11:38), πως ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός ενώ γνωστοποίησε την παραίτηση του με βίντεο, δεν έχει στείλει την «προβλεπόμενη επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής».

«Το βίντεο της παραίτησης το είδαμε, την επιστολή γιατί δεν την είδαμε;» αναρωτιούνται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Με την πλευρά του βουλευτή πάντως να είναι ξεκάθαρη και να καταρρίπτει τη λογική της ανακοίνωσης της Κουμουνδούρου. Όπως εξηγεί η πλευρά Δ.Καλαματιανού, η επιστολή παραίτησης «περνάει» αυστηρά και μόνο από Ολομέλεια, όποτε και να έχει κατατεθεί. Η επόμενη Ολομέλεια είναι την Πέμπτη, είναι θέμα διαδικαστικό τονίζει.

Μάλιστα σε νέα επικοινωνία πριν από λίγα λεπτά (12:42), ενημερωθήκαμε από την πλευρά του, πως αφού διευθετήθηκαν κάποιες εκρεμμότητες η επιστολή έχει πλέον κατατεθεί.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ