Ελληνο-τουρκικά – «Κρίσιμος» μήνας ο Νοέμβριος

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ΑΟΖ, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και η τουρκική στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» βρίσκονται στο επίκεντρο, με τρία κρίσιμα ζητήματα να επανέρχονται στο προσκήνιο πριν από το τέλος της χρονιάς.

Οι κινήσεις της Αθήνας, οι αντιδράσεις της Άγκυρας και τα επόμενα βήματα γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση διαμορφώνουν ένα σύνθετο σκηνικό. Το ερώτημα είναι ποιες πρωτοβουλίες θα προχωρήσουν και πού θα καταγραφούν οι επόμενες εξελίξεις.

Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου.