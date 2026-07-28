Με 3+1 στη μάχη της Θεσσαλονίκης

Η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ανοικοινώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θεσμικά, όπως συνηθίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο γραφείο του στη Βουλή. Ο ανεξάρτητος εδώ και τρία χρόνια βουλευτής, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας, απ’ όπου αποχώρησε σε χρόνο ρεκόρ, 4 μόλις μήνες μετά την είσοδο του στη Βουλή. Καθηγητής ιατρικής στο επάγγελμα, για λίγους μήνες διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κασσελάκη, πριν αποχωρήσει και από εκεί. Η προσχώρηση του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έκπληξη, δεν παύει όμως να στέλνει μήνυμα πως το ΠΑΣΟΚ αντέχει. Παρά την εικόνα που δίνουν οι δημοσκόποι, αποτελεί “ελκυστικό προορισμό” για νυν βουλευτές που επιθυμούν (και) την επανεκλογή τους.

“Ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο: όλοι για έναν και ένας για όλους”

Ο Μιχάλης Χουρδάκης εκλέγεται στην Α’ Θεσσαλονίκης, εκεί που το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε στις προηγούμενες έναν βουλευτή και τώρα έχει τέσσερις! Τον Νίκο Ανδρουλάκη που στις τελευταίες εκλογές κράτησε αυτή την έδρα και όχι του Ηρακλείου, και τρεις προσχωρήσαντες: την Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Μιχάλη Χουρδάκη. Η αναγνωρισιμότητα και η καθημερινή παρουσία στα Μέσα των Θρασκιά-Παππά (ιδίως του δεύτερου) θα “δυσκολέψουν”τον νεοεισερχόμενο στη Χαριλάου Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ βάσει των σημερινών του ποσοστών εκλέγει οριακά δύο βουλευτές και αισιοδοξεί για παραπάνω με όπλο και το άκρως ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Κι αυτό το γεγονός πάντως – η μη εξασφαλισμένη επανεκλογή- ενισχύει το μήνυμα της επιλογής Χουρδάκη να πάει στο ΠΑΣΟΚ. “Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε τα στελέχη, έχουμε αξιοπιστία” επαναλαμβάνει συχνά ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας τη διαφορά του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κι όπως φαίνεται από τις συνεχείς προσχωρήσεις, το μήνυμα του βρίσκει απήχηση.

“Φουλ επίθεση” από την αρχή

“Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, για να φύγει η σημερινή καταστροφική κυβέρνηση” έλεγε πριν από λίγο ο Μιχάλης Χουρδάκης, στοχεύοντας και στον Αλέξη Τσίπρα. Στην τελευταία του ανάρτηση πριν την προσχώρηση του στο ΠΑΣΟΚ τόνιζε -επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία- πως “ο πρώην Πρωθυπουργός που επιχειρεί να εμφανιστεί ως σωτήρας, ήταν άφωνος τα τελευταία χρόνια στη Βουλή, δεν έκανε ούτε μία ομιλία”.