«Ήταν ευχή το «κάνε ένα παιδί» στην Κωνσταντοπούλου»
Νέα θύελλα για Κυριαζίδη
Νέο επεισόδιο στη Βουλή με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Κυριαζίδη ο οποίος επανέλαβε τις ανοίκειες εκφράσεις που είχε πει και στο παρελθόν σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Κόντρα εκτός ορίων είχαμε και σε επιτροπή της Βουλής ανάμεσα στην κυριά Κωνσταντοπούλου και τη βουλευτή της ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή.
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