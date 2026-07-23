Οι πανελλήνιες και …η Ξάνθη του Νίκου Ανδρουλάκη

Με ένα βίντεο στο Tiktok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις: «η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό» είναι το μήνυμά του στους μαθητές που έμαθαν σήμερα τα αποτελέσματα για τον μεγάλο αγώνα τους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα Παιδείας και ρωτήθηκε για τη συμβουλή που θα δώσει στον έφηβο γιό του όταν φτάσει η σειρά του να δώσει πανελλήνιες.«Είναι μια σημαντική μάχη, αλλά όχι αυτή που θα καθορίσει τη ζωή σου», απάντησε. Είναι χαρακτηριστικό πως σε περιοδεία του πριν λίγες μέρες, σταμάτησε για να συνομιλήσει με μαθητή που θα δώσει πανελλήνιες το 2027.

Ο νεαρός του είπε πως θέλει να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Και ως μηχανικός ο Νίκος Ανδρουλάκης τον συμβούλεψε για τις επιλογές που έχει, χωρίς για πολλοστή φορά να κρύψει την αγάπη του για την Ξάνθη. «Όταν πέρασα Ξάνθη προβληματίστηκα, όταν πήγα όμως δεν ήθελα να φύγω», του είπε, φέρνοντας στο μυαλό του τη μέρα που έμαθε πως πέρασε στο Πανεπιστήμιο της ακριτικής πόλης.