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Εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου – Αγοραστού

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 15:11

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει, μετά την εισαγγελική πρόταση, να παραπεμφθεί σε δίκη, ο πρώην Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος, για το μπάζωμα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Εισαγγελέα, οι παρεμβάσεις που έγιναν, ενδέχεται να προκάλεσαν απώλεια, κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

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