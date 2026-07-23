Διάλογος… «Χωρίς αυτόματο φρένο» για τα τρένα

Εξεταστική θύμισε η Επιτροπή της Βουλής όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη άρχισε να “βομβαρδίζει” με ερωτήσεις τον διευθύνοντα σύμβουλο του “νέου ΟΣΕ”.

Όπως καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ το σύστημα ETCS, ένα “αυτόματο φρένο” στα τρένα για την αποφυγή συγκρούσεων, δεν λειτουργεί. Παρά την τραγωδία των Τεμπών, καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, οι υπεύθυνοι για τον σιδηρόδρομο καθυστερούν στην εφαρμογή μέτρων που θα βάλουν ακόμα πιο σταθερά “στις ράγες” την ασφάλεια των δρομολογίων.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέβασε βίντεο από τη Βουλή όπου ο CEO του “νέου ΟΣΕ”, ακούγεται να απαντά πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό, αλλά δεν έχει τεθεί σε λειτουργία!