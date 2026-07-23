Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για την εισήγηση για παραπομπής Τριαντόπουλου – Αγοραστού

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει, μετά την εισαγγελική πρόταση, να παραπεμφθεί σε δίκη, ο πρώην Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος, για το μπάζωμα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Εισαγγελέα, οι παρεμβάσεις που έγιναν, ενδέχεται να προκάλεσαν απώλεια, κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.