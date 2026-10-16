Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη εκφράζουν πολιτικά πρόσωπα, με αναφορές στην πορεία του στη ναυτιλία και στα 21 χρόνια που βρέθηκε στην προεδρία του Παναθηναϊκού.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μίλησε για έναν άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσε προσωπική σχέση επί σειρά ετών. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, μέχρι πρόσφατα συναντιούνταν στις εξέδρες του Παναθηναϊκού, την ομάδα της οποίας ο εκλιπών ηγήθηκε για πολλά χρόνια.

Ο κ. Δένδιας τον χαρακτήρισε σημαντική προσωπικότητα της ναυτιλίας και εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, αποχαιρετώντας τον με το προσωνύμιο «Καπετάνιος».

Στο έργο του στη θάλασσα και στον αθλητισμό στάθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Φωτογραφία/Χ/Vkikilias

Υπενθύμισε τη συμμετοχή του Γ. Βαρδινογιάννη για δύο θητείες στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά και τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της 21ετούς προεδρίας του, με τίτλους και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις.

«Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα», έγραψε ο κ. Κικίλιας, κλείνοντας το μήνυμά του με τη φράση «Καλό ταξίδι Καπετάνιε».

Στο δικό του μήνυμα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα.»