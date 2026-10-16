Μακρόν: Στηρίζει την άμυνα της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επεσήμανε χθες βράδυ σε ανάρτησή του στο Χ, ότι θα πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία «όλα τα μέσα» για να μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία. Μετά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου της ΕΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο «εποικοδομητικές».

Η ανάρτηση του Μακρόν

«Απόψε, επανέλαβα στον πρόεδρο Ζελένσκι την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού.

Ενώ η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση επειδή έχει βαλτώσει στο μέτωπο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να δώσουμε όλοι μαζί στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για να αμυνθεί και να προστατεύσει τους πολίτες και τις υποδομές της.

Επανέλαβα επίσης την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στην προσπάθειά της για μια σταθερή και διαρκή ειρήνη. Η Γαλλία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες της».

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τονίσει νωρίτερα τα νέα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της χώρας του, ευχαριστώντας τη Γαλλία για τη στήριξή της.

«Μια πολύ ουσιαστική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμάνουελ Μακρόν.Εκτιμούμε το γεγονός ότι η Γαλλία συμβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της ρωσικής κλιμάκωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, η Ρωσία εξαπέλυσε ακόμη μια άθλια επίθεση με drone εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας στο Λούτσκ. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος στην πόλη. Δυστυχώς, αυτού του είδους η κραυγαλέα και άθλια ρωσική τρομοκρατία λαμβάνει χώρα σχεδόν συνεχώς αυτές τις μέρες. Η Ρωσία αγνόησε επιδεικτικά την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για ενεργειακή εκεχειρία. Και τώρα εκμεταλλεύεται τα προβλήματα στη λειτουργία του Starlink για να προκαλέσει τη μέγιστη καταστροφή σε ό,τι στηρίζει την καθημερινή ζωή.

Ο Εμανουέλ και εγώ συζητήσαμε διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Συγκεκριμένα, αυτόν τον μήνα θα παραδοθούν νέα πακέτα για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας μας. Επιταχύνουμε επίσης τις εργασίες για την ευρωπαϊκή αντιβαλλιστική άμυνα – το FREYJA πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Είμαι ευγνώμων στον Εμανουέλ – έχουν ήδη εξασφαλιστεί όλες οι άδειες παραγωγής οπλισμού που υποσχέθηκε η Γαλλία στην Ουκρανία. Είναι σημαντικό να υλοποιηθεί αυτό άμεσα σε επίπεδο ομάδας. Ευχαριστώ, Γαλλία!»