Ν. Δένδιας: Η γειτονιά μας δεν είναι η “γειτονιά των αγγέλων”

Με στελέχη της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψή του στο Γιανμπού.

Σε δήλωσή του στο Χ αναφέρθηκε σε όλους όσους υπηρετούν τα συστήματα Patriot στην Σαουδική Αραβία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα στελέχη διατηρούν ψηλά το κύρος της Ελλάδας αλλά και τις δυνατότητές της.

“Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία, την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται. Όπως όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει απειλές. Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι «η γειτονιά των αγγέλων»” είπε ο Υπουργός.