Χαμός στη Βουλή με Βούλτεψη και Ακρίτα: «Δεν θα μου μιλάτε εμένα για χούντες»

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Βουλή, με πρωταγωνίστρια την προεδρεύουσα Σοφία Βούλτεψη και την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής, όταν η συζήτηση για τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους οι εκπρόσωποι των φορέων εξελίχθηκε σε σφοδρή αντιπαράθεση.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το τρίλεπτο που προβλέπεται για τις τοποθετήσεις, με τη Σοφία Βούλτεψη να επιμένει στην τήρηση του χρόνου και την Έλενα Ακρίτα να ζητά να δοθούν πέντε λεπτά σε κάθε φορέα, προκειμένου να αναπτυχθούν πληρέστερα οι θέσεις τους.

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«Δεν θέλω να κάνω φασαρία, θέλω πέντε λεπτά τον κάθε φορέα, είμαι παράλογη;», ανέφερε η Έλενα Ακρίτα, με την Σοφία Βούλτεψη να απαντάει: «Όχι, τον χρόνο δεν θα μου τον πείτε εσείς».

Η παρέμβαση Σκέρτσου

Στη συζήτηση παρενέβη και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει μεγαλύτερη ανοχή ως προς τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους οι εκπρόσωποι των φορέων.

«Επειδή το θέμα είναι σύνθετο, απαιτούνται λίγα περισσότερα λεπτά, ας δείξουμε μια μικρή ανοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

INTIME

«Ακούστε, εδώ είναι ένα προεδρείο. Τελείωσε, αποφασίζει το προεδρείο, δεν γίνεται. Ο καθένας στον ρόλο του», απάντησε στον υπουργό η Σοφία Βούλτεψη.

Ο εκρηκτικός διάλογος

Έλενα Ακρίτα: Στα τρία λεπτά που τον κόψατε τον άνθρωπο σας είπε έχω να πω πολλά ακόμα. Μη μιλάτε πάνω μου, σας παρακαλώ πολύ και δεν είναι εδώ αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Δεν είναι εδώ αποφασίζουμε και διατάζουμε.

Σοφία Βούλτεψη: Μα τον έχετε φάει τον χρόνο, τα δύο λεπτά, έχουν γίνει 5.

Έλενα Ακρίτα: Από ποιον τα έχω φάει τα δύο λεπτά;

Σοφία Βούλτεψη: Από την ζωή μας.

Έλενα Ακρίτα: Από την ζωής σας έχω φάει δύο λεπτά;

Σοφία Βούλτεψη: Ναι 5 λεπτά

Έλενα Ακρίτα: Αυτό καταγράφεται ελπίζω στα Πρακτικά.

Σοφία Βούλτεψη: Φυσικά, ο χρόνος των ανθρώπων δεν είναι απεριόριστος Δεν θα ζήσουμε 1000 χρόνια. Όταν έχετε φάει 6 λεπτά για μια άχρηστη φασαρία διότι του είχα πει απλώς να συνοψίσει. Και παρακαλώ να μην παρέμβει ξανά κανείς στην συζήτηση. Διαφορετικά την διακόπτω.

Έλενα Ακρίτα: Αλήθεια; Ποια είστε και μιλάτε έτσι! Στην Χούντα βρίσκεστε; Είναι δυνατόν να λέτε ότι δεν θα παρέμβει κανείς και το είπα εγώ;

Σοφία Βούλτεψη: Σε μένα μη μιλάτε για Χούντα.

Έλενα Ακρίτα: Γιατί επειδή ο μπαμπάς σας; Και η μάνα μου. Μην το πάτε εκεί.

Σοφία Βούλτεψη: Όχι, και εγώ…

Έλενα Ακρίτα: Και εσείς;

Σοφία Βούλτεψη: Ναι και εγώ. Ναι, ξύπνησα με ένα περίστροφο στην πλάτη. Δεν θα μου μιλάτε εσείς για Χούντα. Ποια είσαστε;

Έλενα Ακρίτα: Ποια είμαι εγώ; Όλα αυτά στα Πρακτικά, όλα αυτά στα πρακτικά και θα τα κρεμάσουμε στα μανταλάκια για να ξέρει ο κόσμος με τι έχει να κάνει.

Σοφία Βούλτεψη: Εσείς θα μας κρεμάσετε στα μανταλάκια; Οι κρεμασμένοι σε 10 κομμάτια.

Έλενα Ακρίτα: Οι άλλοι πρόεδροι των Επιτροπών της ΝΔ είναι άψογοι και συνεργάζονται μαζί μας. Εσείς είστε η μοναδική περίπτωση.

Μετά τον πρωτοφανή διάλογο, η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της για 10 λεπτά.