Στα 8 μίλια απο την Κάρπαθο το ερευνητικό.Ρότα προς το νησί

Πιο κοντά στην Κάρπαθο κινείται πλέον τις τελευταίες ώρες το γαλλικό ερευνητικό σκάφος, συνεχίζοντας τις έρευνες και τις βυθομετρήσεις για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αφού χθες ξεπέρασε τα 20 μίλια απόσταση από το νοτιότερο άκρο της Καρπάθου, σήμερα έχει ρότα προς το νησί και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8μιλίων, σε διεθνή ύδατα. Η διαδικασία “εμπρός- πίσω ” αποτελεί μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας σύμφωνα με πληροφορίες και μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές.

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς

Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους για τα σημαντικότερα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Πρώτος ενημερώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος μετά τη συνάντηση υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.

Ακολούθησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος μετά τη συνάντηση μίλησε για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά διακαιώματα της χώρας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».

Βασικό θέμα των ενημερώσεων αποτελεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με φόντο τις αντιδράσεις της Τουρκίας για την προώθηση του έργου. Παράλληλα, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στις 13:00 είχε προγραμματιστεί η ενημέρωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ωστόσο η Ελληνική Λύση γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος δεν θα παρευρεθεί στον ΥΠΕΞ. Έτσι σημερινός κύκλος συναντήσεων θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με την ενημέρωση της Ρένας Δούρου.

Μία ημέρα πριν από τις ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωρά κανονικά, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο Slemani Strategic Forum, στο Ιρακινό Κουρδιστάν.