Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την σημερινή ψηφοφορία.

Στην διαδικασία πήραν μέρος οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, Χρήστος Γιαννούλης καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου. Η νέα πρόεδρος εξελέγη με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό.

Στην ψηφοφορία δεν πήρε μέρος ο πρώην πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, παρότι ακόμη παραμένει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είχε καταγγείλει μεθόδευση για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη τον οποίο είχε διαγράψει.

Σημειώνεται ότι χθες αποσύρθηκε από την διεκδίκηση της προεδρίας ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.

Σήμερα εξάλλου συνεδριάζει και η Κεντρικής Επιτροπή του κόμματος, προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα, εκλογική επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος για τις εκλογές.

Ο Αλέξης Κουβέλης μας ενημερώνει.