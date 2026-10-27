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Ο καφές Τσουκαλά- Μελίδη και οι… “παρασκηνιακες διαβουλεύσεις”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/10/2026 18:06
Ο καφές Τσουκαλά- Μελίδη και οι… “παρασκηνιακες διαβουλεύσεις”
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Από τον καφέ στο … «Μέτωπο»!

Το σκηνικό όπως το φωτογραφίζει το στέλεχος της ΕΛΑΣ Διονύσης Τεμπονέρας, μοιάζει βγαλμένο από πολιτικό θρίλερ: Δύο παλιοί συμφοιτητές, στελέχη της ΠΑΣΠ κάποτε και σήμερα εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, πίνοντας καφέ, κάτι σκαρώνουν. «Μήπως είναι προσπάθεια να πλήξουν τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ;» το ερώτημα Τεμπονέρα, στα parapolitika 90.1fm για τον πρωινό καφέ που ήπιανε μαζί Κώστας Τσουκαλάς και Δημήτρης Μελίδης. «Προφανώς πρόκειται για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις» τόνισε.

Παραπολιτική και αβάσιμη

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δεν σχολιάζει καν, κάνει λόγο για «παραπολιτική» και σε ραδιοφωνικές παρεμβάσεις του επίμονα τονίζει «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ». Ο Δημήτρης Μελίδης απάντησε στον Δ.Τεμπονέρα: «Προσπαθεί μάλλον να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις επί δήθεν ενός μετώπου κατά του κύριου Τσίπρα, αυτά δεν έχουν καμία βάση» είπε στον alpha 989. Και ο πολίτης καλείται να διαλέξει εκδοχή. Το σίγουρο είναι πως στις 25 περίπου εβδομάδες μέχρι τις εκλογές ( ή έστω την προκήρυξή τους), θα ακούσουμε και 25 σενάρια.

 

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