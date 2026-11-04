Ο υπουργός μετανάστευσης για τη δημιουργία δομών στην Κρήτη

Ξεκάθαρη θέση για τον σχεδιασμό των δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη πήρε ο υπουργός Μετανάστευσης, με ανάρτησή του στο Χ.

Όπως διευκρίνισε, οι δομές του υπουργείου στο νησί θα είναι δύο. Η πρώτη βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στα Χανιά, ενώ η δεύτερη αναμένεται να λειτουργήσει στο Ηράκλειο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο υπουργός απέκλεισε, παράλληλα, το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην Ιεράπετρα. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει καμία σχετική συζήτηση, παραπέμποντας και στην πρόσφατη τοποθέτησή του στη Βουλή.

Αναφερόμενος στην υποστήριξη της περιοχής με τεχνικά μέσα, όπως σκηνές, ξεκαθάρισε ότι αυτή αφορά αποκλειστικά την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για προσωρινή υποστήριξη σε περιπτώσεις μαζικών παράτυπων αφίξεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των μεταναστών στις ήδη υπάρχουσες δομές.

Δείτε την ανάρτηση:

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός επιχειρεί να βάλει τέλος στα σενάρια περί δημιουργίας τρίτης δομής στην Κρήτη, διαχωρίζοντας την έκτακτη επιχειρησιακή υποστήριξη από τη μόνιμη εγκατάσταση δομής φιλοξενίας.