ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. σε κόντρα εκτός ορίων: «Πήρε λεφτά από τον Μαδούρο» – «Βουλώστε το»

Σε σφοδρή αντιπαράθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), εξελίσσεται η κόντρα που έχει προκύψει μετά τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο αποκάλεσε «αρχιερέα της διαφθοράς».

Ο υπουργός Υγείας της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε χθες (03.11.2026) σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ο Αλέξης Τσίπρας, χρηματίστηκε το 2012 από τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της ΕΛ.Α.Σ.

Χαρακτηριστικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε φερόμενες δηλώσεις βενεζουελάνου αξιωματούχου λέγοντας ότι: «Βγαίνει με τη φάτσα του ένας αξιωματούχος από τη Βενεζουέλα και λέει: «Το καλοκαίρι του 2012 πήγα στο ξενοδοχείο τάδε, στο δωμάτιο τάδε και έδωσα προσωπικά στον κ. Τσίπρα μια βαλίτσα με λεφτά από τον Μαδούρο για τον προεκλογικό του αγώνα».

Ο υπουργός Υγείας επέμεινε στην άποψή του λέγοντας ότι : «Ναι το λέω, (ο Τσίπρας) πήρε λεφτά από τον Μαδούρο». Στη συνέχεια πρόσθεσε αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό: «Μίλα για ότι θέλεις, την εντιμότητα κόψτην. Κόψτην εντιμότητα Αλέξη μου, κόψτην, κόψτην έλα. Ξέρουμε πολύ καλά πως πέρναγες τους νόμους, πως τους εξυπηρετούσες όλους, πόσο σ αγαπάνε όλοι οι πλούσιοι στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει πλούσιος που δεν τον αγαπάει τον Τσίπρα στην Ελλάδα ούτε ένας… τους έκανε όλα τα χατίρια μιλάμε για σερβιτόρο».

Η έντονη αντίδραση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απάντησε σε έντονο ύφος στις αιτιάσεις τόσο του πρωθυπουργού, ο οποίος διερωτήθηκε στο ALPHA RADIO, σχετικά με το «ποια γραμμάτεια ξεπληρώνει ο κ. Τσίπρας», όσο και του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…», αναφέρει η Αμαλίας, χαρακτηρίζοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη «επί της λάσπης αρμόδιο του Μαξίμου υπουργό Υγείας», αναφέροντας ότι «ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του».

Η ΕΛ.Α.Σ., απευθυνόμενη στην κυβέρνηση τονίζει ότι «θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα», παραφράζοντας την ιστορική αποστροφή του Ηλία Ηλιού.

Με αρκετούς μήνες να απέχουν από τις εκλογές, φαίνεται ότι το δίπολο μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ ήδη συγκροτείται, με τις δύο πλευρές να ανταλάσσουν βαρείς πολωτικούς χαρακτηρισμούς και κατηγορίες.