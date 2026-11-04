Επεισόδια στο ΕΚΠΑ: Το υπουργείο Παιδείας ζητά απαντήσεις για τραυματίες και ασφάλεια

Σοβαρή αναστάτωση προκάλεσαν τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας, το οποίο ζητά εξηγήσεις από την Πρυτανεία για όσα συνέβησαν.

Το υπουργείο καταδικάζει απερίφραστα τα περιστατικά βίας και ζητά πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν.

Τι ζητά το υπουργείο από την Πρυτανεία

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου απέστειλε αίτημα για άμεση έγγραφη ενημέρωση προς τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ζητά απαντήσεις σε τέσσερα βασικά ζητήματα:

Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί.

Εάν προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες σε όσους χρειάστηκαν περίθαλψη.

Πότε ειδοποιήθηκε η φύλαξη του Πανεπιστημίου και ποιες ενέργειες ακολούθησαν.

Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών.

Στο τελευταίο σκέλος περιλαμβάνεται και η ενημέρωση των φοιτητών για το εάν και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.

«Απαράδεκτο να επικρατεί φόβος στους πανεπιστημιακούς χώρους»

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η βία μέσα στα πανεπιστήμια πλήττει ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Όπως επισημαίνει, τέτοια περιστατικά υπονομεύουν την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των φοιτητών να σπουδάζουν με ασφάλεια.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει απαράδεκτο να βιώνουν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας φόβο και βία στους χώρους όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν την υπόθεση και να εξακριβώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον τόσο η διαλεύκανση των επεισοδίων όσο και η λήψη μέτρων για την ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Μαθηματικών.