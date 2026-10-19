«Πυρά» ΝΔ- ΕΛΑΣ για τις διαδηλώσεις: Η απάντηση Μαρινάκη στο «άντε και στα δικά μας» 

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι δηλώσεις του στελέχους της ΕΛ.Α.Σ., Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει και η Ελλάδα το κύμα διαδηλώσεων που καταγράφεται σε ευρωπαϊκές χώρες, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους.

Ο πρώην πρόεδρος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ., κλήθηκε να σχολιάσει τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Επενδύουν στο χάος»

«Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά ένα μέρος του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου επενδύει στο χάος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαχώρισε την ειρηνική διαδήλωση με το «μπάχαλο», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συγχέεται η ειρηνική διαμαρτυρία με τα επεισόδια και τις παράνομες πράξεις.

Αφήνοντας αιχμές, για τη δήλωση του Πάνου Λαμπρινίδη, ο Παύλος Μαρινάκης ζήτησε εξηγήσεις από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζοντας ότι «ελπίζω να έχουν αλλάξει μυαλά και να βγουν να καταδικάσουν τέτοιες δηλώσεις διαχωρίζοντας την ειρηνική διαμαρτυρία, από το μπάχαλο το χάος και τα επεισόδια».

«Θέλουν και επιδιώκουν το χάος»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και αυτός από την πλευρά του τις δηλώσεις του Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου με ανάρτησή του.

«Μην αυταπατάστε, θέλουν και επιδιώκουν το χάος διότι μόνον σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν τίποτε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από το Παρίσι στην Αθήνα

Αφορμή για αυτή την αντιπαράθεση αποτελούν οι διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, την ώρα που το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κινητοποιήσεις που αναμένονται στο Σύνταγμα την Τρίτη (20.10.2026) και την Τετάρτη (21.10.2026), με τους μαθητές και τους φοιτητές να διεκδικούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.