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Μέτρα στήριξης – 120 δόσεις – Προστασία από τους Servicers

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 20:07

Στα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περιλαμβάνεται και η αύξηση των δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, από 72 σε 120, αλλά και η θέσπιση ενός πολύ αυστηρότερου πλαισίου, για τους Servicers.

Ο πρωθυπουργός, είπε ότι έστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, με στόχο τη στήριξη των πολιτών.

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