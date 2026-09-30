Μέτρα στήριξης – 120 δόσεις – Προστασία από τους Servicers
Στα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περιλαμβάνεται και η αύξηση των δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, από 72 σε 120, αλλά και η θέσπιση ενός πολύ αυστηρότερου πλαισίου, για τους Servicers.
Ο πρωθυπουργός, είπε ότι έστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, με στόχο τη στήριξη των πολιτών.
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