Νέα παρέμβαση ΠΑΣΟΚ στην Ευρωβουλή για τη Μονή Σινά

«Κομισιόν πάρε θέση» για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά στην Αίγυπτο, λένε ουσιαστικά οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Με παρέμβαση τους, επισημαίνουν, πως ενόψει του κρίσιμου δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής τις επόμενες μέρες, υπάρχουν πολύ σοβαρά εμπόδια στην εκπροσώπηση της.

Συγκεκριμένα, όπως λένε, «η Αίγυπτος δεν έχει αναγνωρίσει τον νέο Ηγούμενο και Αρχιεπίσκοπο και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικής νομικής εκπροσώπησης και προστασίας του ιστορικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής».

Οι ευρωβουλευτές, ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν συνεκτιμήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην απόφαση για χρηματοδότηση της Αιγύπτου από την ΕΕ. Ρωτούν επίσης «αν οι εν λόγω εξελίξεις συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου ως προς την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία ιστορικών θρησκευτικών ιδρυμάτων».

Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του, Νίκος Ανδρουλάκης, έχουν επανειλημμένως θέσει το θέμα του ιδιοκτησιακού της Μονής, τόσο στη Βουλή, όσο και στις Βρυξέλλες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι συνεπής με τις αρχές που η ίδια διακηρύσσει».

Η Αίγυπτος πριν από 14 μήνες, επικαλούμενη δικαστική απόφαση έθεσε υπό αμφισβήτηση την κυριότητα της Μονής σε εκτάσεις και εγκαταστάσεις εκτός των τειχών του ιστορικού μοναστηριού, προκαλώντας ανησυχία για περιορισμό των μοναχών σε ρόλο «φιλοξενούμενου».

Ο Alpha είχε βρεθεί στο «κάστρο της Ορθοδοξίας» στην έρημο του Σινά: https://www.alphatv.gr/koinonia/odoiporiko-tou-alpha-sto-oros-sina/