Βίντεο – ανάλυση: «Τα πάρκα της Άγκυρας είναι ο πρόλογος της γαλάζιας πατρίδας…»

Αλλάζουμε σελίδα στα ελληνοτουρκικά, εκτιμά στην ανάλυση του στον ALPHA ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Μίλτος Σαρηγιαννίδης. «Αφήνουμε τα ήρεμα νερά και σταδιακά θα τα βλέπουμε να φουρτουνιάζουν, καθώς η Τουρκία μπαίνει σε προεκλογική περίοδο και θέλει παράλληλα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στην Ουάσιγκτον», τονίζει ο διεθνολόγος.