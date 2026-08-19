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Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

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ALPHA NEWS

Βίντεο – ανάλυση: «Τα πάρκα της Άγκυρας είναι ο πρόλογος της γαλάζιας πατρίδας…»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/08/2026 15:09

Αλλάζουμε σελίδα στα ελληνοτουρκικά, εκτιμά στην ανάλυση του στον ALPHA ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Μίλτος Σαρηγιαννίδης. «Αφήνουμε τα ήρεμα νερά και σταδιακά θα τα βλέπουμε να φουρτουνιάζουν, καθώς η Τουρκία μπαίνει σε προεκλογική περίοδο και θέλει παράλληλα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στην Ουάσιγκτον», τονίζει ο διεθνολόγος.

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