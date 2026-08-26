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Παλικάρι στα Θρανία

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Κλιμακώνει η Τουρκία – Χάρτες καλώδια και πολεμικές απειλές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/08/2026 20:34

Τεντώνει η Άγκυρα το σχοινί  με νέες προκλητικές δηλώσεις και υπερβολικές απαιτήσεις   ενόψει και της επανεκκίνησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Σε ένα νέο παραλήρημα του ο Τούρκος Προέδρος με αφορμή τη μάχη του Ματζικερτ, έκανε λόγο για πολεμιστές που ξέπλυναν τα σπαθιά τους στο Αιγαίο

Έκλεισε η Συμφωνία για την απόκτηση δυο φρεγατών από την Ιταλία.

Μας ενημερώνει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου

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