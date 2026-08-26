Κλιμακώνει η Τουρκία – Χάρτες καλώδια και πολεμικές απειλές
Τεντώνει η Άγκυρα το σχοινί με νέες προκλητικές δηλώσεις και υπερβολικές απαιτήσεις ενόψει και της επανεκκίνησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.
Σε ένα νέο παραλήρημα του ο Τούρκος Προέδρος με αφορμή τη μάχη του Ματζικερτ, έκανε λόγο για πολεμιστές που ξέπλυναν τα σπαθιά τους στο Αιγαίο
Έκλεισε η Συμφωνία για την απόκτηση δυο φρεγατών από την Ιταλία.
Μας ενημερώνει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου
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