Κλιμακώνει η Τουρκία – Χάρτες καλώδια και πολεμικές απειλές

Τεντώνει η Άγκυρα το σχοινί με νέες προκλητικές δηλώσεις και υπερβολικές απαιτήσεις ενόψει και της επανεκκίνησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Σε ένα νέο παραλήρημα του ο Τούρκος Προέδρος με αφορμή τη μάχη του Ματζικερτ, έκανε λόγο για πολεμιστές που ξέπλυναν τα σπαθιά τους στο Αιγαίο

Έκλεισε η Συμφωνία για την απόκτηση δυο φρεγατών από την Ιταλία.

Μας ενημερώνει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου