«Αποκλειστικό»: Μεταγραφή έκπληξη βουλευτή ΠΑΣΟΚ!

Παρότι καθημερινά δίνει τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια του τη Δράμα και στα τηλεοπτικά πάνελ, ο Τάσος Νικολαΐδης τόλμησε τη μεταγραφή! Μια μεταγραφή που διέρρευσε μέσω κοινωνικών δικτύων, και μέχρι τώρα, παρότι χαρακτηρίζεται μετακίνηση έκπληξη, μόνο θετικά σχόλια συγκεντρώνει! Οι εντυπώσεις που συνοδεύουν τις πρώτες του παρουσίες στο νέο αγωνιστικό του σπίτι, είναι εντυπωσιακές, με τον ίδιο να φωτογραφίζεται άνετα με τους νέους του συμπαίκτες.

Ο ίδιος είχε φροντίσει να προϊδεάσει τους υπόλοιπους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κι άλλων κομμάτων, όταν τους συγκέντρωσε τον περασμένο χειμώνα στη Δράμα για ένα ματς φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα δει τον πράσινο βουλευτή στα ασπρόμαυρα: