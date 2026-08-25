ΠΑΣΟΚ vs ΝΔ :Κόντρα για 100 έργα!

“Χάθηκε ιστορική ευκαιρία”

Υπερωρίες αυγουστιάτικα για να απεντάξουν κι άλλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης χρεώνει στην κυβέρνηση, ο τομεάρχης οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος.

Παρουσιάζοντας μια αναλυτική λίστα με 100 έργα που δεν ολοκληρώθηκαν και απεντάχθηκαν από τη χρηματοδότηση. Το Ταμείο των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ μετατράπηκε -σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ– σε “χαμένη ιστορική ευκαιρία”.

Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά πως τα 2/3 των 195 συνολικά έργων, είτε δεν έγιναν, είτε μειώθηκε η χρηματοδότηση τους. Και επιτίθεται στην κυβέρνηση για τον ισχυρισμό πως τα έργα μεταφέρθηκαν σε άλλα προγράμματα, τονίζοντας πως” μιλάμε για σωρεία απεντάξεων έργων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τώρα για να ολοκληρωθούν, αν ολοκληρωθούν, θα πρέπει να στερήσουν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους από άλλα έργα, που επίσης έχει ανάγκη η Ελλάδα”.

“Τα έργα θα γίνουν”

Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: “Όσα έργα απεντάχθηκαν γιατί έπρεπε να προλάβει η χώρα να πάρει τις εκταμιεύσεις, δεν είναι ότι δεν θα γίνουν, αλλά γίνονται από άλλους πόρους. Άλλα από εθνικούς πόρους, άλλα από το ΕΣΠΑ. Από άλλους πόρους.

Κανένα έργο που απεντάχθηκε…” τόνισε πριν από λίγο σε συνέντευξή του. Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης στο “ψηφιακό κράτος”.

Και στάθηκε στην δανειοδότηση των μικρομεσαίων με 3 δις από το Ταμείο, απορρίπτοντας την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για έργα που ωφέλησαν 20-30 μεγάλες εταιρείες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο μεταξύ άλλων για 150 κέντρα υγείας και 83 νοσοκομεία που ανακαινίστηκαν με το Ταμείο, το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, τα drones, τα νέα λεωφορεία που χρηματοδοτήθηκαν από την ίδια πηγή.