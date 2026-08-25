Κυβερνητική πρόγευση από το «πακέτο» ΔΕΘ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου και των τεκμηρίων αφήνει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όχι όμως και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Το δικό του πακέτο προετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων μέτρα για τη στέγη, επαναφορά του 13ου μισθού και 13ης σύνταξης σε βάθος τετραετίας . αλλά και την επαναφορά του ΕΚΑΣ.