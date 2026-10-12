Κυψέλη: Αρχίζουν οι επισκευές στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το Μετρό

Άμεσα ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης σε κτίρια της Κυψέλης που εμφάνισαν ζημιές κατά τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό. Η επισκευή των κατοικιών θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το πότε θα συνεχιστούν οι εργασίες του έργου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Το κόστος των αποκαταστάσεων θα καλυφθεί από την κατασκευαστική κοινοπραξία, χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Ποιες πολυκατοικίες μπαίνουν πρώτες στο πρόγραμμα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργο Στασινό, οι αρχικές παρεμβάσεις αφορούν 14 κτίρια για τα οποία έχουν συνταχθεί τεχνικές εκθέσεις. Στη διαδικασία προστέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ακόμη έξι κτίρια.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευές και, όπου απαιτείται, ενίσχυση δομικών στοιχείων. Σε τρία κτίρια έχουν ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Από τα 87 κτίρια που βρίσκονται πάνω στη διαδρομή του μετροπόντικα, έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 35. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αρκετές πολυκατοικίες είναι παλιές, ενώ το υπέδαφος της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερες γεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες.

Πότε θα συνεχιστεί το έργο

Ο μετροπόντικας παραμένει σταματημένος από τις 8 Μαΐου. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία επανεκκίνησης.

Προηγουμένως θα ολοκληρωθούν οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις και θα επιβεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Στους ελέγχους θα συνδράμουν και ξένοι εμπειρογνώμονες, με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα γίνουν πρόσθετες ενισχύσεις τόσο στα κτίρια όσο και στο υπέδαφος. Σε περιπτώσεις όπου απαιτηθεί προσωρινή απομάκρυνση ενοίκων, προβλέπεται μέριμνα για τη μετεγκατάστασή τους.

Το μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας είναι ότι η Γραμμή 4 δεν θα προχωρήσει πριν τεκμηριωθεί επιστημονικά η ασφάλεια της επόμενης φάσης των εργασιών.