Ανδρουλάκης από Καστελόριζο: Συγκίνηση και 33%

“Για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα η βελτίωση της ζωής για τους νησιώτες “

Μετά το καθαρό μήνυμα ότι οι καλές σχέσεις με τους γείτονες περνούν πάντα και μόνο από το διεθνές δίκαιο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, τη δεύτερη μέρα της παρουσίας του στο Καστελλόριζο εστίασε στην νησιωτικότητα. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει αναγκαία την αναβάθμιση των υποδομών, της Παιδείας και των μεταφορών για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών, έτσι ώστε να μείνουν στον τόπο τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο και επισκέφθηκε το πλήρωμα στην τορπιλάκατο “Κρυσταλλίδης” στο λιμάνι του νησιού. Συγκινητική ήταν η στιγμή που κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της “κυράς της Ρω”, με τους στρατιώτες του επιτηρητικού φυλακίου να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τις δύο μέρες της παραμονής του στο νησί, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους για τα προβλήματα τους. Αλλά και με τους μαθητές, όχι μόνο για τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας. Μίλησε μαζί τους και για το αγαπημένο του άθλημα, το μπάσκετ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγκα και έκανε και μερικά σουτάκια στο γήπεδο του σχολείου. Μάλιστα το 33% ευστοχίας στα τρίποντα που πέτυχε τον άφησε ικανοποιημένο αφού όπως ήταν γνωστό από τις προηγούμενες μέρες, είχε έναν μικρό τραυματισμό στο χέρι.