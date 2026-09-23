Καταγγελίες και απαντήσεις στη Βουλή για «επιδοτήσεις σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα»

Η αποκάλυψη του alphatv.gr την Δευτέρα το μεσημέρι με δύο ρεπορτάζ για «Επιστροφή ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω Βουλής» προκάλεσε αίσθηση.

Ήμασταν οι μόνοι που αναδείξαμε το θέμα δημοσιοποιώντας μάλιστα συγκεκριμένες καταγγελίες: «Με νέα νομοθετική ρύθμιση ανοίγει η κερκόπορτα για να πληρωθούν εκκρεμείς επιδοτήσεις σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα της αμαρτωλής περιόδου 2018- 2022» σχολίασε ο πρόεδρος των γεωτεχνικών Ν. Κακκαβάς.

Η προηγούμενη ρύθμιση προέβλεπε πληρωμή μόνο σε ενεργές καλλιέργειες, στη νέα προστέθηκε μια φράση που «ανοίγει παράθυρο» λένε οι καταγγέλλοντες: «καλλιέργειες ή άλλη επιλέξιμη δραστηριότητα». Η φράση αυτή, ανοιχτή σε ερμηνείες σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, μπορεί να συμπεριλαμβάνει «πληρωμές σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα».

ΙΝΤΙΜΕ

Τρεις μέρες μετά το ρεπορτάζ του alphatv.gr, οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης, πέφτουν πλέον βροχή. Με ομιλίες στη Βουλή για «νέο κουκούλωμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ» και κάνοντας λόγο για «ρύθμιση πληρωμής των απατεώνων», η αντιπολίτευση βάλλει κατά της κυβέρνησης.

Την απάντηση ανέλαβε να τη δώσει ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς πριν από λίγο: «η ρύθμιση αφορά προβλήματα με τους δασικούς χάρτες, λύνει ένα πρόβλημα των τίμιων αγροτών και δεν συνδέεται με όσους ελέγχονται.”

INTIME

“Οι έρευνες συνεχίζονται, οι έλεγχοι συνεχίζονται, όσοι είχαν παρανομήσει δεν πληρώνονται» ξεκαθάρισε ο υφυπουργός. Πολλοί εκτιμούν ότι έστω και την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση θα μπορούσε να προσθέσει ένα ξεκάθαρο «εξαιρούνται» στη ρύθμιση, για όλους αυτούς που είναι σε καθεστώς ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις.

Πηγές του Υπουργείου όμως επιχειρώντας να βάλουν τέλος στο θέμα επιμένουν: «καμία έρευνα δεν σβήνει και κανένα ποσό που δεν δικαιούται κάποιος δεν χαρίζεται».