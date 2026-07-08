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Καταγγελία Γεωργιάδη για Τσίπρα – Στα άκρα η αντιπαράθεση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/07/2026 20:59

Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης στις καταγγελίες του κατά της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα περί χρηματισμού, με τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να σημειώνουν  οτι ο κ. Γεωργιάδης επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα. Μηνυτήρια αναφορά στον Αέριο Πάγο… ώστε να διερευνηθούν τα λεγόμενα του υπουργού υγείας κατέθεσε σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνοντας λόγο για αλληλοεκβιασμούς.

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