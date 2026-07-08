Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ – Θέμα τουρκικού casus belli έθεσε ο Κ. Μητσοτάκης
Ο Alpha στην Άγκυρα
Μήνυμα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να λάβει υπόψη της η Συμμαχία το casus belli από την Τουρκία, έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφερόμενος στα F35.
Νέα ηχηρή αντίδραση Νετανιάχου στο ενδεχόμενο να λάβει η Τουρκία τα F35, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του.
Απευθείας σύνδεση με την Άγκυρα και τον απεσταλμένο του Alpha Χρύσανθο Κοσελόγλου, ο οποίος μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις καθώς η Σύνοδος βρίσκεται σε εξέλιξη.
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